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- 廃番‼️売り切れ品‼️大人気‼️無印良品ソファベンチMUJIソファベッド
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商品詳細
【商品説明】無印良品のソファベンチになります。座ることはもちろん、寝そべったり、遊んだり、食事したり。そんな暮らしの在り方を見つめなおして作ったソファです。無印良品らしく無駄のないシンプルなデザインに、どんなテイストのお部屋にも合わせられる色味となっております。発売されるとすぐに売り切れになる、大変人気のある商品です。この機会に是非♪【商品詳細】◾️ブランド無印良品◾️サイズ(mm)W1800×D900×H600mm◾️状態目立った傷や汚れなく良好になります。※新品ではございませんので、多少のキズや使用感はご了承下さい。※神経質な方はご購入をお控え下さい。宜しくお願いします‼️#無印良品#MUJI#ソファベンチ
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http://narcologia.ru/goods/peroration375315.html
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