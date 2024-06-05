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- 訳ありですがお得です！ベルナルド アルトワベール
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商品詳細
リモージュ焼ベルナルドの2枚セットのお値段です。1枚は綺麗な状態ですが、2枚目に小さな欠けがあります。（写真6,7枚目）リジンを塗って欠けが広がらないように処置してあります。もう廃番の図案ですが、可愛らしい花柄が昔から人気です。欠けは目立つものではありませんので普段使いにいかがでしょうか。直径約21cm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful397451.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial766016.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming579592.html
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