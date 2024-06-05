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訳ありですがお得です！ベルナルド アルトワベール
商品番号 I90799118912
商品名

訳ありですがお得です！ベルナルド アルトワベール
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リモージュ焼ベルナルドの2枚セットのお値段です。1枚は綺麗な状態ですが、2枚目に小さな欠けがあります。（写真6,7枚目）リジンを塗って欠けが広がらないように処置してあります。もう廃番の図案ですが、可愛らしい花柄が昔から人気です。欠けは目立つものではありませんので普段使いにいかがでしょうか。直径約21cm
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