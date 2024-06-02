unico ウニコ　ソファ+オットマン　セット

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商品詳細
unicoウニコ ソファ+オットマン セット3、4年前にunico新宿ルミネ店で購入しました。引越しに伴い出品いたします。喫煙者、子供、ペットはおりません。使用状態は写真にてご確認ご判断ください。サイズ:ソファー:W1630*D780*H750（SH370）（mm）オットマン:W580*D510*H370(mm)新品ではございませんので、多少の使用感はあるものとお考え頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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