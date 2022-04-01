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手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
商品番号 J88707257432
商品名

手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■手作り手持ちティーポット中国茶器台湾茶器白磁煎茶道具ほうびん宝瓶（土灰釉）【サイズ】壺口径約6.4cm/高さ約6.2cm/容量約130ml【生産地】中国・白茶、紅茶、フルーツティー、ハーブティー、花茶、烏龍茶、色々なティーバッグに楽しめる器です。★写真に掲載している茶杯は撮影した時の道具であり、売り物ではないです。★手仕事、天然の材料によるものですので、形や色など不均衡な部分があります。★材質の特製上、色や風合いが写真と異なる場合があります。
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