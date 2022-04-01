- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- キッチン/食器
- >
- 食器
- >
- 手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
■手作り手持ちティーポット中国茶器台湾茶器白磁煎茶道具ほうびん宝瓶（土灰釉）【サイズ】壺口径約6.4cm/高さ約6.2cm/容量約130ml【生産地】中国・白茶、紅茶、フルーツティー、ハーブティー、花茶、烏龍茶、色々なティーバッグに楽しめる器です。★写真に掲載している茶杯は撮影した時の道具であり、売り物ではないです。★手仕事、天然の材料によるものですので、形や色など不均衡な部分があります。★材質の特製上、色や風合いが写真と異なる場合があります。
http://narcologia.ru/goods/approximate674220.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney161649.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant214282.html
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
http://narcologia.ru/goods/approximate674220.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney161649.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant214282.html
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）
手持ちティーポット 中国茶器 台湾茶器 煎茶道具 ほうびん 宝瓶（土灰釉）