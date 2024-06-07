artek スツール60 2脚セット

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商品詳細
アルテックのスツール60です。2脚セットでの出品です。十数年前に購入したものですので、キズや汚れなど、それなりの使用感はあります。脚の底にはキズ防止用のフェルトを貼っています。そのままでお送りさせていただきます。脚はネジを外して分解した状態でお送りしますので組み立てはお願いいたします。（プラスドライバーのみで簡単に組み立てられます）ご質問はお気軽にどうぞ。
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