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高級 リヤドロ 女神のゴンドラ 3000体限定品
商品番号 P75051324803
商品名

高級 リヤドロ 女神のゴンドラ 3000体限定品
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 66,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リヤドロ1870「女神のゴンドラ」フィギュリン限定3000体証明書・台座付Lladro/リヤドロ専用のガラスケースが付属します。ケースは背面ミラーとなっていまして作品が美しく見える仕組みになっています。とても大きいサイズで、目を引く作品となっております。ガラスケースのサイズは横905奥行き355高さ470mmです。こちらの商品はスクラッチがございます。汚れ、ボンド跡、折れ等が見受けられますが、比較的綺麗なお品です。完美品ではございませんので、装飾品の細部のダメージ等(欠けや抜け)は画像でご判断下さいますようお願いいたします。発送は当方の届けもしくは直接引き取りにきていただきます。お届け範囲は東京都23区10,000円23区外11,000円、神奈川県川崎市と横浜市11,000円、他神奈川県内17,000円、埼玉県と千葉県18,000円上記以外は配送が出来かねますので、直接引き取りに来て頂きます。即、購入OKです！
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高級 リヤドロ 女神のゴンドラ 3000体限定品 - 置物
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高級 リヤドロ 女神のゴンドラ 3000体限定品
リヤドロ　01870　女神のゴンドラ
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