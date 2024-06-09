GMFT162A○AD CORE / エーディコア NEO CRASSICO

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GMFT162A○ADCORE/エーディコアNEOCRASSICOネオクラシコラウンジチェアファブリッククラシックグリーン展示品□□商品説明□□時代も空間も人も選ばず愛される不編的な製品造りを目指すADCOREよりラウンジチェア「NEOCLASSICO(ネオクラシコ)」のご紹介です。伝統的なフォルムをより使いやすいデザインに進化させたアメリカンクラシックシリーズ。華美な装飾は用いず、素材感を活かしたラインが特徴です。オーソドックスで無駄のないクラシカルなディテールの中にモダンなテイストを表現したこだわりのアイテムです。落ち着きのあるフォルムで上質な空気を漂わせます。約:実寸サイズ（mm）w600×d680×h940×sh430※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【B】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れ無しC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法佐川急便兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください