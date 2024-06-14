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大型ソファーベッド ソファベッド 3人掛け 幅218cm
商品番号 G54472408776
商品名

大型ソファーベッド ソファベッド 3人掛け 幅218cm
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 19,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽天で購入し使用しました。日常生活で使用していたため使用感はございます。今楽天で購入すると約8万円でございました。大きさソファ時：幅218×奥行き85×高さ85（座面高さ44）cmベッド時：幅218×奥行き153×高さ85（座面高さ44）cm千葉県印西市まで引き取りに来ていただける方は送料分の25400円分お値引きします。
http://narcologia.ru/goods/manufacture291541.html
http://narcologia.ru/goods/ordering455579.html
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