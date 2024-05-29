6561 シングル 桐無垢材 すのこベッド 折りたたみ 幅98X208cm

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［注意事項］※お届けする商品は、新品・未開封です。※北海道・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)・折りたたみができる、2つ折りの桐すのこベッド・すのこには、天然木桐素材を使用しており、通気性も抜群です！・布団もお使いいただける仕様です。・2つ折りタイプだから、すっきりコンパクト！布団のせて部屋干しも可能。・キャスター付きで、移動もラクラク。キャスターロック付きで安心です。・折りたたみ方法もラクラクだから、日常的に使いやすい！・身体を支えるしっかり設計！静止耐荷重100kg！・ウレタン素材の握りやすい、グリップ付き。・ベッド下も有効活用出来る！ベッド下には衣装ケースなども収納可能。・サイズ幅98×長さ208×高さ40cm・重量：約20.5kg・仕様スチールパイプ・天然木桐すのこ※組み立てが必要です。