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商品詳細
ブラウンの布製、2人掛けソファになります。結構しっかりとした、硬めの質感かと思います。幅:112㎝ 奥行き:63㎝ 高さ:55㎝ ※自分で採寸しておりますので、多少の誤差あるかと思います。5.6年前に1万ちょっとくらいの値段でネット購入しました。ソファとしては全然利用しておらず、ぬいぐるみやクッション置き場となっていたので、断捨離の一環として今回出品させていただきます。※元々、取り外しのできる脚もつけておりましたが、現在は取り外して、捨ててしまいましたので、脚はないことご了承くださいm(__)m多少の汚れやシミのようなものございます。ご了承いただいた上で、取引をお願いいたします。配送は、梱包、発送たのメル便とさせていただきます。ほぼ送料なので値下げすることできかねます！申し訳ございません！
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