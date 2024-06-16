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- レア オールド香蘭社 菊紋 2枚セット
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商品詳細
あまり出てこない、初期の香蘭社のお皿です。古い物ですが、大きな傷などありません。週に一度程度の発送の為、タイミングによっては、少しお待たせするかもしれません。
http://narcologia.ru/goods/insignificant265982.html
http://narcologia.ru/goods/influenza257793.html
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