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昭和レトロ サンヨー製 アイロン
商品番号 M26387519185
商品名

昭和レトロ サンヨー製 アイロン
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンヨーのアイロンになります。昭和レトロ家電、箱付きで良い味出してます。動作確認では問題なく作動しますが、古い物ですので突然の不具合などあるかもしれないので、ご理解頂ける方が良いかと思います。クレーム対応はできませんのでご理解下さい。#レトロ#昭和家電
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