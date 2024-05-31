昭和レトロ サンヨー製 アイロン

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商品詳細
サンヨーのアイロンになります。昭和レトロ家電、箱付きで良い味出してます。動作確認では問題なく作動しますが、古い物ですので突然の不具合などあるかもしれないので、ご理解頂ける方が良いかと思います。クレーム対応はできませんのでご理解下さい。#レトロ#昭和家電
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