YAMAHA THR10C

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ヤマハのTHR10C。通常のTHRとは違い、デラリバやマッチレスといった所謂ブティック系のアンプモデルが搭載されています。生産完了しているモデルです。自宅のみで使用してました。動作確認済み。箱、マニュアル、ケーブル類付属します。画像に写っている外箱に直接伝票を貼って発送します。NCNRでお願いします。