グルーシャ　SR 2枚

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商品詳細
どちらも購入後すぐにスリーブに入れてますので状態は良いと思います！ただ左のグールシャは10枚目の写真の通り裁断甘いと思います。トラブル防止のため写真での最終確認＆プレー用でお願いいたします。メルカリ便にて折れ濡れ対策をして発送させていただきます。評価も、400件を越え良い評価をいただきました。ポケモンカードゲーム、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、伝説の鼓動、ムゲンゾーン、爆炎ウォーカー、反逆クラッシュ、VMAX、ソード\u0026シールド、サン\u0026ムーン、強化拡張パック、C、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR、V、VMAX、ポケカ、クロバットv、ワタシラガv、ピカチュウ、セレビィ、ジラーチ、ザマゼンタ、ザシアン、レックウザ、ライコウ、ヤレユータン、博士の研究、マリィ、ボスの司令、リーリエ、アセロラ、グズマ、ボスの指令、オニオン、おとなのおねえさん、イーブイヒーローズ、シャワーズ、ブースター、サンダース、エーフィ、ブラッキー、ニンフィア、リーフィア、グレイシア、イーブイ、フュージョンアーツ、シャイニースター、VMAXクライマックス、スターバースメルカリ便にて折れ濡れ対策をして発送させていただきます。評価も、400件を越え良い評価をいただきました。ポケモンカードゲーム、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、伝説の鼓動、ムゲンゾーン、爆炎ウォーカー、反逆クラッシュ、VMAX、ソード\u0026シールド、サン\u0026ムーン、強化拡張パック、C、U、R、RR、RRR、TR、SR、UR、HR、PR、AR、V、VMAX、ポケカ、クロバットv、ワタシラガv、ピカチュウ、セレビィ、ジラーチ、ザマゼンタ、ザシアン、レックウザ、ライコウ、ヤレユータン、博士の研究、マリィ、ボスの司令、リーリエ、アセロラ、グズマ、ボスの指令、オニオン、おとなのおねえさん、イーブイヒーローズ、シャワーズ、ブースター、サンダース、エーフィ、ブラッキー、ニンフィア、リーフィア、グレイシア、イーブイ、フュージョンアーツ、シャイニースター
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