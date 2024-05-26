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壺　巾着　ねずみ花瓶大
商品番号 Q38568258873
商品名

壺　巾着　ねずみ花瓶大
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。特に目立ったキズはありません。重さ8.5キロ　高さ37センチ底下20センチ口径8センチ横幅28センチ画像をご確認の上ご検討ください。
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