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- 【新品】バカラ 牛 ウシ 干支
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商品詳細
新品未使用のバカラBaccaratの牛の置物です傷や汚れなどの不具合のない綺麗な状態です足の裏にバカラのマークがあります（写真7）大きさ長さ14.5cm高さ8cm幅4cm箱なし他にもBaccarat #maru★バカラ 出品していますまとめ買いしていただきますと送料分+α値引きします。本体は新品であっても箱には経年感がある場合があります。
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