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【在庫処分】天然アゲート メノウ　瑪瑙 原石 AAA級B68Y3/90Y91A
商品番号 E64873233662
商品名

【在庫処分】天然アゲート メノウ　瑪瑙 原石 AAA級B68Y3/90Y91A
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(台座あわせて)サイズ：101mm*30mm*163mm重さ：884g産地：ブラジル硬さ：6.5～7古くから装飾品や護符に用いられた鉱物で知性、創造を象徴として、この石のもつ特性から、希望、輝きなどを表すとも言われます。
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アゲート瑪瑙めのう原石プレート/販売

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