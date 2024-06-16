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- 【在庫処分】天然アゲート メノウ 瑪瑙 原石 AAA級B68Y3/90Y91A
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商品詳細
(台座あわせて)サイズ：101mm*30mm*163mm重さ：884g産地：ブラジル硬さ：6.5～7古くから装飾品や護符に用いられた鉱物で知性、創造を象徴として、この石のもつ特性から、希望、輝きなどを表すとも言われます。
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