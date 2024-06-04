BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark

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BUMPOFCHICKENTOUR2019auroraarkGOODS・Dodgebee×BUMPOFCHICKEN購入後開封し、部屋で飾っていました。・NICOLEHandTowel2回LIVEの時に使用したのみで洗濯をして暗所にて保管していました。・NICOLEKeyRing2回LIVE参戦時に開封し付けました。・NICOLESticker\u0026BadgeSet購入後中身確認のため開封しましたがすぐにしまいました。ステッカーが台紙から少しズレてしまっています。・チャリティバンド20192回LIVE参戦時に開封し付けました。・auroraarkMaskingTapeSet2種類とも30~50cmほど使いましたが包みに戻しました。・LogoKeyRingBLUE(開封済み)・LogoKeyRingBLACK(開封済み)・光るリストバンドLIVEにて配布されたものになります。・TRANSFORMERSSONICBLUEBUMBLE\u0026EXO-SUITCHAMA(新品・未開封)しばらく飾った後、暗所にて保管しました箱に擦れありキーホルダーは購入後、袋から出しケースに入れて飾っていました。後に袋に戻し暗所にて保管していました。全て暗所にて保管しておりましたが1度人の手に渡っていることをご了承くださいませ。不快な方は御遠慮ください。バラ売り不可です。ご質問が無い場合、即購入可能です。ご購入後の返品、クレームはご了承ください。BUMPOFCHICKENauroraarkNICOLEニコル