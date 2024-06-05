ソファ 2人掛け 収納付き ファブリック 両側に肘掛け付き木脚外し可能ローソファ

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商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、シリコンフィル張り材：ポリエステル構造部材：木材サイズ：二人掛けソファー：117*76*71cm（肘掛け、木脚を含み）重量（Ｎ*Ｗ）：25.5KGS重量（Ｇ*Ｗ）：27KGSサイズ：118.5*73*45.5cm組立品/完成品：組立品(背もたれ、脚のみ)おすすめのポイント：1.たくさん収納できるソファー2.背部までスッキリとした外観。3.脚なしで利用可能4.座席は弾力性、座り心地に優れた高品質のスポンジを採用5.コンパクトで狭い部屋にピッタリ6.着脱が簡単な背もたれ商品の説明たくさん収納収納スペース付きソファーに収納スペースついています。布団、オモチャなどの生活用品を簡単に収納できます。ワンルームのような狭い部屋の収納空間は大幅に上昇します。ブナ無垢材の木脚付き、脚なしで利用可能取り外し可能なブナ材製の木脚付き、女子一人でも簡単に組み立てられます。脚なしでも利用可能なので、ご都合によりご利用いただけます。座り心はよい座席座席は高品質のスポンジを採用され、弾力性、座り心に優れています。ちょうどいい硬めで安定性もあります。長く座ってもお体の負担になりません。座席の張地は100％ポリエステルなので柔らかくて肌に優しいです。毛玉もなりにきぃです。コンパクトで狭い部屋にピッタリ幅約120cm、場所を取らないのでひとり暮らしの方やワンルームにすすめます。