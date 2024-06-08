コストコ　アクリルタンブラー　8個入り✖️2セット16個

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こちらコストコで大人気アクリルタンブラー８個入りが2セットでの販売になります！合計１６個です！！パーティーなどで揃えるとめちゃめちゃ可愛いのでおすすめです♪(ᴖ◡ᴖ)♪希望あれば後2セット在庫ございます。未開封品になりますので初期不良に対応出来ません！！箱に直接伝票を貼る簡易包装になりますのでご了承いただける方のみご購入よろしくお願いします。