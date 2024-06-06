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OGI チェア 回転ベース付ダークグレー
商品番号 S45047432758
商品名

OGI チェア 回転ベース付ダークグレー
ブランド名 ボーコンセプト
特別価格 税込 33,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OGIチェア回転ベース付ダークグレーオブジェに間違えてしまいそうなアーティスティックでモダンなデザインのOgiリビングチェア。個性的で人目を引くデザインと美しいシルエットは、牡蠣の形にインスピレーションを得ています。ベースは回して遊びたくなるほど滑らかに動く回転式。サイズおよび重量高さ:82/45cm幅:75cm奥行:75cmシートの高さ:45cmアームレストの高さ:62cm重さ:17kg色：ダークグレー購入時期：2018年状態：とても綺麗、シミもなくほとんど使ってないですデンマークの伝統的な美意識にルーツをもつスリムでオーガニックなデザインは、カキの殻をインスピレーションにして生まれました。カキの宝石は真珠ですが、Ogiチェアの宝石は素晴らしい座り心地です。スムーズに回転ベースには回転機能があり、立ち上がることなく方向を変えることができます。ベースはご自宅のインテリアに合わせて複数のオプションからお選びいただけます。スリム\u0026オーガニックスリムでオーガニックなラインはチェアを軽く見せ、視覚的にお部屋のスペースを占領しないよう工夫されています。
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