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Afternoon Tea アフタヌーンティー缶
商品番号 F58733748349
商品名

Afternoon Tea アフタヌーンティー缶
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

缶の中も綺麗な状態です。籐のバスケットですが記憶がちょっとあいまいですが、アフタヌーンティーの商品だったと思います。
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