Afternoon Tea アフタヌーンティー缶

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商品詳細
缶の中も綺麗な状態です。籐のバスケットですが記憶がちょっとあいまいですが、アフタヌーンティーの商品だったと思います。
http://narcologia.ru/goods/unusable500274.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion82378.html
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