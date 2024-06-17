武比古作　銀　宝船　ケース付　silver985 トトチ　東さ5-0901⑦

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PURPLE MAGAZINE F/W 2012 ISSUE 18-



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ガラスケースサイズ30×20×高さ30㎝若干変色、ケースに少し汚れあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________160サイズ以上になる商品や絨毯について絨毯は、畳めるものは畳んで発送します北海道、沖縄以外の地域の方は、着払い設定で出品しておりますが、元払いで発送いたします。(同梱専用出品で、別の方が購入した場合は、着払い発送になります。)北海道、沖縄の方で元払いご希望の場合は、価格変更をして専用出品させていただきます。着払いよりは、負担が少なくなるように致します。差額加算は目安として北海道は、7000円沖縄は、30000円即購入された場合も、ご相談いただければ、対応いたします。ご相談いただけない場合は、着払いとなります。ご了承の上、ご購入お願いいたします。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。