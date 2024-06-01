透明標本トウキョウダルマガエル

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)以前、横浜の東急ハンズにて購入した物になります。(¥20000近かったと思います)。トウキョウダルマガエルちゃんです(*^^*)今では購入出来ない種類かと思いますので……かなり貴重かと思います！なかなか上手く写真が撮れず…申し訳ありません…。コレクターの方や…カエル好きな方…インテリアなどに如何でしょうか(^^)？詳しくは有りませんが……不明な点など有りましたら、気軽に質問して下さいm(__)m。宜しくお願い致します！#透明標本#トウキョウダルマガエル#カエル#冨田伊織
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