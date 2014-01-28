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ドラゴンクエスト　キャラフルホルダー18　サーベルウルフ
商品番号 M78897978793
商品名

ドラゴンクエスト　キャラフルホルダー18　サーベルウルフ
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品は写真の通りとなります。新品未使用品である為、かなり古い商品ですが、汚れや傷もありません。よろしくお願いいたします。ドラゴンクエストドラクエトレーディング人形フィギュア塩ビ消しゴム食玩サーベルウルフ
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