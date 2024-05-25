人間国宝　三代徳田八十吉　三彩耀彩花入

人間国宝三代徳田八十吉 三彩耀彩花入になります。サイズ：高さ25.5cm付属品：共箱、共布、陶歴状態 ：目立った傷等は無く良好かと思います。三彩耀彩はあまりない作品です。 徳田八十吉1933年 石川県小松市に生まれる。1953年 初代八十吉より九谷焼上絵釉薬の何たるかを学び、父・二代 八十吉のもとで現代陶芸を習得。1967年 古九谷、吉田屋、粟生屋などの作品を展示した「古九谷古陶 磁展」を企画した経験を契機として古九谷の研究に入り、「青手 古九谷」の持つ釉薬の美しさを現代に生かす工夫を重ねる。1971年 第18回日本伝統工芸展初出品作「彩釉鉢」『優秀賞』『NHK 会長賞』受賞1977年 第24回日本伝統工芸展出品作「燿彩鉢」『最優秀賞』 『日本工芸会総裁賞』受賞1988年 三代八十吉を襲名1990年 90国際陶芸展『グランプリ』受賞1991年 第11回日本陶芸展推薦出品作「創生」『グランプリ秩父宮賜 杯賞』受賞 外務大臣表彰1993年 『紫綬褒章』受章1997年 『第十回MOA岡田賞大賞』受賞 重要無形文化財彩釉保持者（人間国宝）に認定さる。1998年 「燿彩線文壷」米国メトロポリタン美術館に収蔵さる。2003年 東京・石川にて古稀記念耀彩展開催す。2009年 8月26日 没#人間国宝#三代徳田八十吉#徳田八十吉#徳田正彦#花入#花器テイスト···和風カテゴリ···花瓶主な素材···陶磁器



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三代 徳田八十吉 燿彩花入 金銘 共箱 高さ16.5cm 東Y5-0727☆2F



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