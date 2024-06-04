海上 コンテナ 20フィート ハパックロイド 模型 1/20 完成品 インテリア

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#ユニバーサルショップのコンテナハパックロイドのコンテナ模型です。◆ハパックロイド（ドイツ語:Hapag-Lloyd）各部リアルな作りで、コンテナナンバー、ドア、ロックレバー、ステッカーなど精密に作られており内部の床材も本物の木材でこだわっています。本体の外装は塗装で仕上げてあり、より本物に近い作りとなっております。積み上げて固定する事も可能です。-----------------------------------------------------------ドイツの海運会社・海上コンテナ運送会社。ハンブルクに本社を置く。-----------------------------------------------------------＜素材＞本体：ABS樹脂コンテナ床：木製＜重量＞約0.52kg＜サイズ＞横幅×高さ×奥行・約31cm×13cm×12cm・1/20スケール・20フィート※注意事項■お使いのモニター環境により、商品の色の見え方がイメージ異なる場合がございます。■イメージ違い、サイズ違い等、お客様のご都合による返品・交換はお受けしておりません。■海外製品は日本製品の品質や検品基準と異なります。ご理解の上ご購入ください#海上コンテナ#コンテナ#ユニバーサルショップ2308-010