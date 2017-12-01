ART WORK STUDIO 陶器製 馬のランプ

ARTWORKSTUDIOアートワークスタジオ陶器製馬ホワイト/白テーブルランプ間接照明馬のランプです。奥さんのですが一度も使っているとこを見たことがないです。大して明るくもなく実用的ではないと思います。雰囲気は出るので馬好きな方にはおすすめです。■サイズ（約）高さ:19.5cm横幅:10.5cm奥行:14cm重さ:800g使用電球:E1725wまでよろしくお願い致します\u003c(__)\u003e



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