【お値下げ】アートパネル バラ ( 57cm x 56.5cm )

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アートパネルバラ(縦57cmx横56.5cm厚み約2cm)数年前にIKEAで購入。現在は販売されておりません。短期間飾って、しまっておりました。大きいバラがインパクト大で、お部屋のアクセントになります。バラのアートは、甘くエレガントになりますが、こちらの色味は落ち着いています。リビング・玄関・トイレ等、多様に飾って頂けると思います。即購入大歓迎です。(*^。^*)送料を考慮して、しばらくお値下げは控えさせて頂きます。スミマセンm(__)mフォロー割やこちらのタイミングでお値下げする場合もございます。