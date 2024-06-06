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昭和レトロ　置物
商品番号 F10912782211
商品名

昭和レトロ　置物
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和時代の応接間の必需品！！犬種や材質はわかりませんが　犬の親子の置物になります。　　筋トレ出来そうなくらい重いです。小キズ等あります！　　40年以上前の物で　貴重ではありますのでご了承下さい。シュっとしたお利口そうな顔だち　足元に子犬がいます。　渋-可愛です！　よかったらお願いします。大きさ　　横24.6高さ22奥行き8
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