昭和時代の応接間の必需品！！犬種や材質はわかりませんが 犬の親子の置物になります。 筋トレ出来そうなくらい重いです。小キズ等あります！ 40年以上前の物で 貴重ではありますのでご了承下さい。シュっとしたお利口そうな顔だち 足元に子犬がいます。 渋-可愛です！ よかったらお願いします。大きさ 横24.6高さ22奥行き8



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