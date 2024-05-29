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商品詳細
テイスト···北欧ジュエリーやアクセサリースタンドとしてディスプレイ用に購入しましたが、サイズが合わなかったので使用せずに保管していたものです。トレイのサイズ30x9x2.5cm高さはトレイの下から測って37cmほどです。ジュエリーは、含まれません。気になる点などございましたら、ご購入前にコメント下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/septet519019.html
http://narcologia.ru/goods/diamond934458.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate556448.html
ジュエリースタンド ジュエリートレイ ディスプレイに
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http://narcologia.ru/goods/septet519019.html
http://narcologia.ru/goods/diamond934458.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate556448.html
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