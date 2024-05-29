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ジュエリースタンド　ジュエリートレイ　ディスプレイに
商品番号 L16241950340
商品名

ジュエリースタンド　ジュエリートレイ　ディスプレイに
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,238 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···北欧ジュエリーやアクセサリースタンドとしてディスプレイ用に購入しましたが、サイズが合わなかったので使用せずに保管していたものです。トレイのサイズ30x9x2.5cm高さはトレイの下から測って37cmほどです。ジュエリーは、含まれません。気になる点などございましたら、ご購入前にコメント下さい。宜しくお願いいたします。
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