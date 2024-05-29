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CORAL\u0026TUSK オーナメント　キリン　ピンク
商品番号 B44123659383
商品名

CORAL\u0026TUSK オーナメント　キリン　ピンク
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✳︎新品、未使用品コーラル＆タスクのピンクのお花を頭に纏ったキリンの刺繍オーナメント。シルクハットのキリンさんと対だと思います。コレクション整理のため出品致します。注）恐縮ですが・・こちらはおまとめでもお値引きはご遠慮くださいませ。素材：リネン100％自宅保管品ですので、ご理解いただきご検討くだされなと思います。プロフィールもご一読お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling713314.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture819041.html
http://narcologia.ru/goods/waveform586817.html
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