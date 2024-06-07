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白山陶器　湯呑み　5個セット
商品番号 J79037471630
商品名

白山陶器　湯呑み　5個セット
ブランド名 白山陶器
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ベージュグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、湯呑み素材···陶磁器(セラミック)グッドデザイン賞を受賞した商品です。　色が気に入り購入し、保管していました。箱はありませんが丁寧に梱包し発送します直径7センチ高さ6センチ
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