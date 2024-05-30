真如苑　レリーフ　記念品

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商品詳細
◆内容 真如苑 レリーフ 記念品実家から出てきましたが、詳細は分かりかねます。他の出品を参考に金額をつけています。15000円発送方法はメルカリ便を予定しております。◆状態中身に目立つ傷はありませんが（小傷はあります）、外側は劣化しています。（画像2、3枚目をご確認ください）他角度やアップの画像をご希望でしたら、お声掛け下さいませ。◆発送Opp袋に入れてから、気泡緩衝材で二重に巻いて発送いたします。他に何かご希望がございましたら、お気軽に仰ってください。
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