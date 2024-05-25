龍置物 水晶 クウォーツ(大×1個 小×2個)

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商品詳細
龍置物水晶クウォーツ(大×1小×2)家族が購入したもので、購入時期は数年前のものです。特に目立つほどの汚れなどはありませんが、数年前のものになりますので、中古としてご了承いただける方のみ、宜しくお願い致しますm(__)m龍の置物は、重みがあり、ずっしりしています。下の台座になっているものは、とても軽い木材を使用してます。水晶大(直径約4cm)×1個小(直径約2cm)×2個置物：幅約18cm奥行約8cm高さ約21cm台座：約30cm×約21cm高さ約2.5cm化粧箱はありません。写真のみで、付属品等はございません。水晶クウォーツ置物アンティーク古物風水浄化龍双龍龍神インテリア
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