龍置物 水晶 クウォーツ(大×1個 小×2個)

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4.3Kg ヒマラヤ水晶 ルチル入り 手彫り 龍 置物[T42-442]



【現品限り】【一点物】置物 ローズクォーツ 龍 台付き ケース付き パワーストーン 天然石 品番：15967



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龍置物水晶クウォーツ(大×1小×2)家族が購入したもので、購入時期は数年前のものです。特に目立つほどの汚れなどはありませんが、数年前のものになりますので、中古としてご了承いただける方のみ、宜しくお願い致しますm(__)m龍の置物は、重みがあり、ずっしりしています。下の台座になっているものは、とても軽い木材を使用してます。水晶大(直径約4cm)×1個小(直径約2cm)×2個置物：幅約18cm奥行約8cm高さ約21cm台座：約30cm×約21cm高さ約2.5cm化粧箱はありません。写真のみで、付属品等はございません。水晶クウォーツ置物アンティーク古物風水浄化龍双龍龍神インテリア