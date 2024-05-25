食品サンプル　まとめ売り　パフェ　ケーキ

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商品詳細
何年か前にゲームセンターで集めたものです。ずっとケースに入れて飾っていました。背の高いパフェは約12〜14cm位です。ゲームセンターの景品ですので初期キズ等はご了承下さいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/approximate581620.html
http://narcologia.ru/goods/injure353567.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful199551.html
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