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- 専用 未使用 ナルミ 6客組＊ティーC＆S
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商品詳細
サリーサリー様の専用ページです。申し訳ございませんが 他の方は購入ご遠慮ください。おまとめ割引価格 5.600円⇒4,600円に変更しました（10/24）ナルミ ボーンチャイナティC＆S（同柄6客組）未使用 専用箱入りですが 箱にはかなり経年劣化がありますカップ 口径100mm × 高さ55mmソーサー 外径157mm6客まとめての出品ですが 少数ご希望の方は別途お問合せ下さい。 他の出品物と同梱でしたら お値引きが可能です。ご希望の方は お気軽にお問合せ下さい。
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