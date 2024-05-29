二宮金次郎像　置物　古美術　骨董品　アンティーク　高さ45cm

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実家に何十年も保管されていた物です。素材は真鍮鋳物ではないかと思います。素人なのでよくわかりません。高さ 約45cm重量 約7kgずっしりと重みがあります。写真撮り直しました。ご希望の写真ございましたら撮り直しますのでお気軽にコメントくださいね^_^しっかりプチプチに包んで段ボールに入れて発送致します。種類···彫像・胸像素材···その他骨董品 飾り 置き物アンティーク レトロJapanJapanesebronzestatue