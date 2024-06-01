ビンテージ　イルカ　陶器　手描き　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　G2

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陶器製手描きイルカのビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのサカナ商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundのミニチュア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヴィンテージ 昭和レトロ イルカ クジラ 陶器 置物 インテリア 工芸品 ルネ 亜土 あゆみ オブジェ フィギュア ディズニー 北欧 モダニズム 柳宗理 有田焼 九谷焼 スウェーデンハンドメイド 海岸風 お洒落 イッタラ アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 97A8906203A2977