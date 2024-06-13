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- 九谷焼 染付香炉 ☆美品☆
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商品詳細
＊商品説明＊\u003c\u003c商品名\u003e\u003e九谷焼染付 香炉\u003c\u003cサイズ\u003e\u003e直径:約9.5cm高:10cm\u003c\u003c箱\u003e\u003eなし\u003c\u003c状態\u003e\u003e目立った汚れもなく綺麗＊コメント＊とても九谷焼らしい色鮮やかな作品です。未使用なので香炉の中もとても綺麗です。#香炉#九谷焼#お香#アンティーク#古九谷#置物
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