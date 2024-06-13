レア⭐️招き猫　陶器　ヴィンテージ　昭和レトロ　陶器製 置物インテリア *895

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ご覧いただきありがとうございます(^^)高さ24幅12奥行13多少の誤差ございます。底に汚れ傷ございます。茶色いのはシール跡です（10枚目参照）除菌して発送致しますが埃等付着している場合がございます。状態は画像をご確認ください。付属品等、写真に写っているものがすべてです。必ず写真で状態をお確かめ下さい。あくまで中古品ですので、細かいキズやスレ汚れがある場合があります。素人検品のため見落としがある場合があります。安価なものはプチプチ巻き段ボールの梱包になります。梱包には最善を尽くしますが輸送時の破損等の対応は致しかねますのでご了承下さい。破損保証はつきません。定期的にお値引きしておりますので大幅なお値引きは致しておりません。スムーズにお取引き頂く為、ご購入前にSHOP情報欄をご覧頂けたら幸いですm(__)m古物免許取得済み‼️ご安心してご購入下さいませ。〈和歌山県公安委員会許可/第651040004270号〉希少 コレクション 猫 ねこ ネコ まねきねこ 招きねこ 商売繁盛 風水 開運素材···陶器・磁器テイスト···和風高さ···～19.9cm