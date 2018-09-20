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琉球人形
商品番号 H86918755393
商品名

琉球人形
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···布・ファブリック琉球紅型の豪華な着物を着た人形ガラスケース入りケースのサイズは縦70横42奥行35大きいのでヤマトの方に梱包してもらって発送いたします。#紅型#沖縄#沖縄土産#琉球人形
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