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Tシャツ　半袖　オーバーサイズ　アメリカンサイズ　　hb409
商品番号 K40069005379
商品名

Tシャツ　半袖　オーバーサイズ　アメリカンサイズ　　hb409
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています。お気に入りの1枚を探してみてくださいね！#古着屋ナミ・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。コラボをはじめ、ビッグシルエットやビッグサイズなどメンズライクにオススメなパーカー　スウェット　や　ジャケット　Tシャツ　刺繍　ワイシャツ　シャツ　古着　半袖　ダウンブルゾンジャンパーナイロンジャケットをメンズからレディースまで揃えております！商品情報・色柄：橙色・サイズ表記：・素材：コットン・状態：USEDサイズ詳細（単位：cm）平置き採寸着丈：77身幅：59肩幅：47袖丈：25※多少の誤差は、ご容赦下さい。発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1〜3日以内に発送させて頂きます。注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。・当店は状態の良い物しか扱いませんので、ご安心ください！
http://narcologia.ru/goods/choice453485.html
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