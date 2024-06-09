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新品未使用☆ エルメス ミニカードホルダー シルバー金具
商品番号 L66292840349
商品名

新品未使用☆ エルメス ミニカードホルダー シルバー金具
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^_^)新品、未使用品早い者勝ち写真は実物ですおおよそのサイズ:10*7.5cm※素人平置き採寸の為、多少の誤差はご了承ください。モニター環境により色合いが異なる場合がございます。付属品：箱、ブランドカード、保存袋【ノート】※こちらは並行輸入品です。並行輸入品を扱うセレクトショップで購入しました。トラブルを避けるため、並行輸入品にご理解のない方、国内正規品にこだわる方、完璧を求める方、神経質な方、不安な方はご購入をお控え下さい。日本国内での修理は対象外となります。全てご理解いただける方のみご購入ください。在庫に限りがございますので、ご購入希望の方はお早めに。
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