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LOUIS VUITTONベルト 95
商品番号 K80599659904
商品名

LOUIS VUITTONベルト 95
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,555 円
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商品詳細

Size:95幅:3.8cm・全長約110cm新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さい。
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