50-60s ヴィンテージ　リンガーTシャツ

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックカラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬推定50年代から60年代のリンガーシャツです。一枚タグ(タグ判別不明)、長めの着丈、薄い生地、染み込みプリント、シングルステッチなど、ヴィンテージのディテールが満載でおすすめです。ほつれが数点見られますが(写真5,6,7枚目)、普段からヴィンテージを着用されている方であれば気にならない程度です。むしろこの年代でこのコンディションは相当いい方だと思います。着丈72袖丈18肩幅45身幅49#50s#60S#70s#80s#90s#vintage#ヴィンテージ#アメカジ#Americancasual