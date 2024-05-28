池田工芸　長財布　クロコダイル

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革 クロコダイル柄・デザイン···無地財布形···長財布品番 373-S2590池田工芸の長財布でカラーは黒です。新品未使用の美品です。●サイズ：縦幅9.5cm横幅20cm厚み2.5cm
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