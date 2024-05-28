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STUSSY✖️GANG STARR TEE White M
商品番号 G75268643030
商品名

STUSSY✖️GANG STARR TEE White M
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,935 円
在庫状況 あり

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商品詳細

StussyとHiphopグループGangStarrのコラボ商品になります。Stussyの店舗にて購入しました。新品未使用になります。カラー…ホワイトサイズ…M畳んで保管していた為、多少折りジワがあります。#stussy#StussyxGangStarr
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