高級　クロコダイル　二つ折り財布　二つ折り　財布　ワインレッド　一枚革　証明書付

ご覧頂きありがとうございます。他にも珍しい商品を出品しています。こちらから⇓#S‐leather‐shopクロコダイル【皮革の王様 クロコダイル】この商品は熟練の職人が完全ハンドメイドで作った世界にここだけでしか販売していない二つ折り財布になります。クロコダイル革で最も価値のある腹部を使用し継ぎ目のない一枚革仕様。表面はマッド加工し手にしっとりと馴染みます。内装はイタリアンレザーを使用しています。なので、とても高級感があり肌触りもとてもいいです。【シンプルイズベスト】コンパクトで内装もとてもシンプルです。簡単にポケットに収納できるのでカジュアル、ビジネス、様々な場面で活躍する財布です。軽量かつコンパクトでお使いのジーンズやスーツのポケット普段使いのバッグに幅を取らないのでストレスなく収納できます。【大切な方へのプレゼント】プレゼントで購入を考えている方は無料でラッピングも行っておりますので購入した際に、『ラッピング希望』と一言いただけると対応させていただきます。・サイズ（外寸）縦：１０．５ｃｍ横：１１．０ｃｍマチ：２．３ｃｍ・重量約７６ｇ・スペックカードポケット×４フリーポケット×２札入れポケット×２小銭入れ×１・素材革／クロコダイル革シャムワニ内装革／牛革、ポリエステル・カラーワインレッド／赤・ラッピングラッピングは無料で行いますので、希望の方はご連絡ください。・発送について全国送料無料クロネコヤマト宅急便コンパクトにて発送。※こちらの商品は１点１点模様の異なる商品です。商品は画像の物を送りますのでご安心を。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。管理NO:HWWR03#クロコダイル#ワニ革#本革#メンズ財布#二つ折り財布



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