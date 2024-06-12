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ルイヴィトン　LVファイヤーキャップ
商品番号 J99465212282
商品名

ルイヴィトン　LVファイヤーキャップ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONのLVファイヤーキャップです。サイズは58,素材は表地コットン100%,裏地はコットン55キュプラ45%です。付属品はありません。レザーストラップに着用時についた跡や変色が見られますがまだまだお使いいただけます。気にならない方お安く提供致しますのでぜひ。梱包に使用する段ボールや緩衝材は再利用品です、ご了承ください。
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